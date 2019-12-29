США — Россия: статистика первого периода матча молодёжного чемпионата мира — 2020

Сборная России провела первый период встречи с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Болельщики, пришедшие на арену в Остраве, заброшенных шайб не увидели.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча США — Россия.
Статистика первого периода матча США — Россия:
Броски в створ: 10-8
Вбрасывания: 11-10
Штраф: 4-14
Реализация большинства: 0/2 — 0/2.
Состав США:
Найт (Вольф);
Самуэльссон — Харрис, Робертсон — Пинто — Вальстрём;
Миллер — Стастни, Зеграс — Друри — Калиев;
Джонс — Эмберсон, Бичер — Тюркотт — Кофилд;
Йорк, Бринк — Холл — Форд, Пивонка.
Состав России:
Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
- 29 декабря 2019
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