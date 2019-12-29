США — Россия: статистика первого периода матча молодёжного чемпионата мира — 2020

Сборная России провела первый период встречи с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Болельщики, пришедшие на арену в Остраве, заброшенных шайб не увидели.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча США — Россия.



Статистика первого периода матча США — Россия:



Броски в створ: 10-8

Вбрасывания: 11-10

Штраф: 4-14

Реализация большинства: 0/2 — 0/2.



Состав США:



Найт (Вольф);

Самуэльссон — Харрис, Робертсон — Пинто — Вальстрём;

Миллер — Стастни, Зеграс — Друри — Калиев;

Джонс — Эмберсон, Бичер — Тюркотт — Кофилд;

Йорк, Бринк — Холл — Форд, Пивонка.



Состав России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Россия сражается с США на МЧМ! Важный матч для сборной России в группе. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.