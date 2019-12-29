Экс-форвард «Северстали» Бойчак заменил Деарне в заявке сборной Канады на Кубок Шпенглера

Сборная Канады внесла изменения в состав на Кубок Шпенглера. Об этом сообщает официальный сайт национальной команды.
В заявку на турнир включён нападающий Зак Бойчак. Ранее он выступал за «Сибирь» и «Северсталь» в Континентальной хоккейной лиге. Бойчак заменил получившего травму экс-форварда «Авангарда» Давида Деарне.
Состав сборной Канады на Кубок Шпенглера:
Вратари: Брендан Бурк (университет Альберты), Зак Фукале («Орландо»), Мэтт Томкинс («Рокфорд»).
Защитники: Пол Постма («Лугано»), Иэн Митчелл (университет Денвера), Алекс Грант («Йокерит»), Патрик Уиркош («Больцано»), Эндрю Макдоналд («Берн»), Максим Норо («Цюрих»).
Форварды: Адам Тамбеллини (МОДО), Крис Верстиг («Нитра»), Дастин Джеффри («Лозанна»), Эрик Фер («Серветт»), Джастин Данфорт («Лукко»), Скотти Апшолл («Амбри-Пиотта»), Дэниэл Уинник («Серветт»), Кевин Кларк («Рапперсвиль»), Бен Максвелл («Лангнау»), Зак Бойчак («Фрибур-Готтерон»), Джош Джурис («Лозанна»), Крис ДиДоменико («Лангнау»), Эрик Файе («Клотен»).
- 29 декабря 2019
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