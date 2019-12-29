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Молодёжная сборная России опустилась на второе место в группе В

Молодёжная сборная России опустилась на второе место в группе В
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России проиграла команде США со счётом 1:3.

Турнирная таблица чемпионата мира 2020 года по хоккею

Российская команда опустилась на второе место в группе B. На счету россиян три очка — столько же у команд Чехии, Германии и Канады. Сборная США переместилась на первую строчку таблицы с шестью очками.

Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.

Россия проиграла США на МЧМ и потеряла первое место в группе. LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.
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