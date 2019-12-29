Молодёжная сборная России опустилась на второе место в группе В

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России проиграла команде США со счётом 1:3.



Турнирная таблица чемпионата мира 2020 года по хоккею



Российская команда опустилась на второе место в группе B. На счету россиян три очка — столько же у команд Чехии, Германии и Канады. Сборная США переместилась на первую строчку таблицы с шестью очками.



Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.

Россия проиграла США на МЧМ и потеряла первое место в группе. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.