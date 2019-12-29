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Сборная России в пятый раз подряд проиграла США на МЧМ

Сборная России в пятый раз подряд проиграла США на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России проиграла команде США со счётом 1:3.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Российская команда не может обыграть принципиального соперника на чемпионатах мира с 2016 года. «Звёздно-полосатые» одержали пять побед в пяти последних матчах с россиянами. В трёх случаях американцы обыгрывали Россию на стадии плей-офф.

Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.

История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира
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