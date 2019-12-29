Сборная России в пятый раз подряд проиграла США на МЧМ

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России проиграла команде США со счётом 1:3.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Российская команда не может обыграть принципиального соперника на чемпионатах мира с 2016 года. «Звёздно-полосатые» одержали пять побед в пяти последних матчах с россиянами. В трёх случаях американцы обыгрывали Россию на стадии плей-офф.



Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.

История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира