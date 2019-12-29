У России худший показатель реализации большинства на МЧМ-2020 — 0 из 14

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России проиграла команде США со счётом 1:3.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Команда Валерия Брагина в третьем матче подряд не сумела реализовать численное преимущество. Российская сборная 14 раз играла в большинстве на чемпионате мира и ни разу не отметилась заброшенной шайбой.



Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.