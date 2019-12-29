У России худший показатель реализации большинства на МЧМ-2020 — 0 из 14
В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России проиграла команде США со счётом 1:3.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Команда Валерия Брагина в третьем матче подряд не сумела реализовать численное преимущество. Российская сборная 14 раз играла в большинстве на чемпионате мира и ни разу не отметилась заброшенной шайбой.
Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.
Американцы нокаутировали Россию за 6 секунд! Теперь у нашей молодёжки большие проблемы
У подопечных Брагина не осталось права на ошибку.
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