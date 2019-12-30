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Ртищев — о потасовке в Вальстрёмом: обычный игровой момент, чуть потолкались

Ртищев — о потасовке в Вальстрёмом: обычный игровой момент, чуть потолкались
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной России Никита Ртищев подвёл итоги матча с командой США (1:3).

«Не могу сказать, что не хватило эмоций, выходили с хорошим настроем. Пропустили два быстрых гола, потом не получилось наверстать упущенное, хотя пытались делать всё возможное.

К сожалению, у американцев такой стиль игры — они пытаются вывести из себя. У нас опять было много ненужных удалений, много играли в меньшинстве. Потратили много сил, может, из-за этого не хватило в концовке.

Эпизод с Вальстрёмом? Ничего особенного, обычный игровой момент, чуть потолкались.

Нахватали ненужных удалений. Работаем, но в молодёжном хоккее эмоции бьют ключом. Порой делаем неправильные вещи в ущерб себе», — передаёт слова Ртищева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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