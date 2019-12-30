Ртищев — о потасовке в Вальстрёмом: обычный игровой момент, чуть потолкались

Нападающий сборной России Никита Ртищев подвёл итоги матча с командой США (1:3).



«Не могу сказать, что не хватило эмоций, выходили с хорошим настроем. Пропустили два быстрых гола, потом не получилось наверстать упущенное, хотя пытались делать всё возможное.



К сожалению, у американцев такой стиль игры — они пытаются вывести из себя. У нас опять было много ненужных удалений, много играли в меньшинстве. Потратили много сил, может, из-за этого не хватило в концовке.



Эпизод с Вальстрёмом? Ничего особенного, обычный игровой момент, чуть потолкались.



Нахватали ненужных удалений. Работаем, но в молодёжном хоккее эмоции бьют ключом. Порой делаем неправильные вещи в ущерб себе», — передаёт слова Ртищева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Судьи пропустили грязный удар Вальстрёма. Наши парни решили мстить, был даже удар головой Кирилл Марченко едва не получил сотрясение. Дело могло закончиться массовой дракой.