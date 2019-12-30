К. Марченко — об ударе Вальстрёма: врезал и врезал. Надо было играть дальше

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко поделился эмоциями после матча с США (1:3).



«Где-то не хватило сил. Эмоционально не до конца настроились, потому что вчера отдали много эмоций. Некоторые парни сорвали голос. Но это не оправдание. Должны были выходить и играть в свой хоккей. В принципе мы это и делали, но не хватило реализации и хладнокровности.



США — Россия — это как дерби. Всегда идут стычки, удары исподтишка. Это нормально. Это игра. Удар Вальстрёма? Это дело судьи. Он подъехал и сказал, что ничего не было. Врезал и врезал, надо было играть дальше.



Не знаю, что сказать по поводу большинства. Будем работать. Стараемся, где-то не залетает в последний момент», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Судьи пропустили грязный удар Вальстрёма. Наши парни решили мстить, был даже удар головой Кирилл Марченко едва не получил сотрясение. Дело могло закончиться массовой дракой.