К. Марченко — об ударе Вальстрёма: врезал и врезал. Надо было играть дальше

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко поделился эмоциями после матча с США (1:3).
«Где-то не хватило сил. Эмоционально не до конца настроились, потому что вчера отдали много эмоций. Некоторые парни сорвали голос. Но это не оправдание. Должны были выходить и играть в свой хоккей. В принципе мы это и делали, но не хватило реализации и хладнокровности.
США — Россия — это как дерби. Всегда идут стычки, удары исподтишка. Это нормально. Это игра. Удар Вальстрёма? Это дело судьи. Он подъехал и сказал, что ничего не было. Врезал и врезал, надо было играть дальше.
Не знаю, что сказать по поводу большинства. Будем работать. Стараемся, где-то не залетает в последний момент», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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