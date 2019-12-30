Романов: США два глупых гола за 6 секунд забили. Это всю игру нам срубило

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов подвёл итоги матча с командой США (1:3).
Турнирная таблица чемпионата мира 2020 года по хоккею
«Много удалялись, не забили свои моменты и пропустили глупые голы. Тактически американцы нас не переиграли. Мы показывали сегодня приличную игру, возили их в зоне достаточно долго. Просто нам не так повезло, как США.
Голов в большинстве не хватает. 14 попыток — 0 голов. Когда забил, конечно, пытался завести ребят. Сказалась усталость, было нелегко.
Все ребята были заряжены на победу. И физически, и эмоционально мы были готовы к этой игре. Показывали хороший хоккей, просто два глупых гола за 6 секунд нам забили. Ну это вообще, всю игру срубило сразу же. После этого попытались собраться, играть в свой хоккей, и у нас многое после этого получалось. Но не всё так гладко.
Давление в матче с Германией? Да здесь на каждом матче давление сумасшедшее, всегда нужно стараться выиграть. Мы ведь играем за Россию, за наших болельщиков», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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