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«Салават Юлаев» завершил выступление на Кубке Шпенглера, уступив в четвертьфинале

«Салават Юлаев» завершил выступление на Кубке Шпенглера, уступив в четвертьфинале
Хоккей / Прочие 0

В четвертьфинале Кубка Шпенглера «Салават Юлаев» встречался с чешским клубом «Оцеларжи Тршинец». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу соперника уфимского клуба.

Чешский клуб открыл счёт на 5-й минуте стараниями Иржи Полански, а на первой минуте второго периода Матей Странски укрепил преимущество «Оцеларжи Тршинец». Алексей Кручинин отыграл один гол, а чуть позже Данил Башкиров восстановил равновесие. В третьем периоде Ростислав Мартинек вернул лидерство чешской команде.

В предыдущем Кубке Шпенглера от КХЛ выступал магнитогорский «Металлург», вылетевший в четвертьфинале.

Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.

Кубок Шпенглера. 1/4 финала
29 декабря 2019, воскресенье. 22:15 МСК
Оцеларжи Тршинец
Тршинец
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Полански (Адамски, Хмелевски) – 04:36' (5x5)   2:0 Странски (Дравецки) – 20:45' (5x5)   2:1 Кручинин (Гиматов, Картаев) – 21:15' (5x5)   2:2 Башкиров (Пименов, Солодухин) – 35:08' (5x5)   3:2 Мартинек (Хмелевски, Доудера) – 50:39' (5x4)
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