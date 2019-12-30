«Салават Юлаев» завершил выступление на Кубке Шпенглера, уступив в четвертьфинале

В четвертьфинале Кубка Шпенглера «Салават Юлаев» встречался с чешским клубом «Оцеларжи Тршинец». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу соперника уфимского клуба.



Чешский клуб открыл счёт на 5-й минуте стараниями Иржи Полански, а на первой минуте второго периода Матей Странски укрепил преимущество «Оцеларжи Тршинец». Алексей Кручинин отыграл один гол, а чуть позже Данил Башкиров восстановил равновесие. В третьем периоде Ростислав Мартинек вернул лидерство чешской команде.



В предыдущем Кубке Шпенглера от КХЛ выступал магнитогорский «Металлург», вылетевший в четвертьфинале.



Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.