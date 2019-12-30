Брагин: сборная России должна была сыграть настырнее

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги матча с США (1:3).



«Почему в концовке рисовал план я, а не Ларионов? Ну вот куда вы смотрите? Он беседовал с игроками. И у нас вообще не было планшета. Всё там уже до игры было объяснено в процессе тренировок.



Что касается удара в голову Марченко, то с лавки не было видно. Потом мы посмотрели уже. Судьи не увидели самого момента.



Все пять человек практически у США стоят в зоне точек вбрасывания. Поэтому не всё так просто было. Но всё равно нам надо было быть ещё настырнее. Много бросков было с задней линии, которые они сблокировали, неплохо в обороне сыграли.



Что касается тройки игроков СКА, то они временами хорошо играют, но не хватает концовки. Посмотрим. Чувствуют они друг друга неплохо, в пас хорошо играют», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Американцы нокаутировали Россию за 6 секунд! Теперь у нашей молодёжки большие проблемы У подопечных Брагина не осталось права на ошибку.