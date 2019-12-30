Брагин – о поражении от США: не хватило эмоций после Канады, хотя мы успокаивали ребят

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги матча с США (1:3).



Турнирная таблица чемпионата мира 2020 года по хоккею



«Вы сами всё видели, много вчерашний матч забрал. Мы ожидали, что будет очень тяжело. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США. Не считаю, что американцы превзошли нас в тактике. Они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шанса в контратаках. Поэтому сложно было. Над реализациями большинства мы работаем. Завершение хромает. Последний пас, последний бросок. Где-то хладнокровия не хватает. Сейчас думаем над тем, что изменить в игре в большинстве.



Постоянно на тему дисциплины с ребятами разговариваем. Соколов в центре площадки столкнулся с соперником, не разошлись. Просто Егор здоровый, а тот помельче. Там как такового нарушения не было. Над остальными надо думать, смотреть. То, что поставил Мифтахова на второй матч подряд ошибкой не считаю. Он что, плохо сыграл?



Сборная Германии — очень перспективная и хорошая команда. Очень сложная группа, каждый матч здесь будет многое решать. Почем Грошев сменил Дорофеева в третьем периоде? Дорофеев очень плохо выглядел. Вчера такой был заряд, сами всё видели. Сегодня свежий противник. Мы готовились, успокаивали ребят, но немножко не хватило этих эмоций. Согласен, что американцы играют не типично. Обычно у них больше акцент на атаку. Но они же изучают соперника, поэтому выбрали такую тактику, чтобы обезопасить ворота», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.





Американцы нокаутировали Россию за 6 секунд! Теперь у нашей молодёжки большие проблемы У подопечных Брагина не осталось права на ошибку.