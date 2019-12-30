Вальстрём: Россия — такая команда, которой можно залезть под кожу

Нападающий молодёжной сборной США Оливер Вальстрём поделился эмоциями после матча с командой России (3:1) на групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.



«Была хорошая игра, все бились. Здорово принять участие в таком матче. Эмоции на таком турнире — это важно. Надо играть жёстко. Россия — такая команда, которой можно залезть под кожу. Была хорошая игра, но у нас завтра будет ещё одна.



Что касается конфликта со Ртищевым, то это часть хоккея, но не думаю, что обязательно надо было бить головой. Над некоторыми ребятами эмоции берут верх, это часть игры. Впрочем, я бы поступил так же в такой ситуации. Это часть игры, эмоции играют большую роль», — передаёт слова Вальстрёма корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Судьи пропустили грязный удар Вальстрёма. Наши парни решили мстить, был даже удар головой Кирилл Марченко едва не получил сотрясение. Дело могло закончиться массовой дракой.