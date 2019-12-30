Калиев: в матче с Россией на льду была война

Нападающий молодёжной сборной США Артур Калиев поделился эмоциями после матча с командой России (3:1) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. В этой встрече он отметился двумя результативными бросками.

Турнирная таблица чемпионата мира 2020 года по хоккею

«Мы хорошо оборонялись, блокировали много шайб, забили голы. Счастлив, что США выиграли, а не то, что забил дважды. Это всё, что имеет значение.



Эмоций было много, но так всегда бывает, когда играют два принципиальных соперника, две сильных команды. Это большая победа для нас.



Можно сказать, что на льду была война. Было много удалений, много задираний. Нам повезло, что мы забили больше соперника», — передаёт слова Калиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.