Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренер США: было важно забить первыми и уже играть, ведя в счёте

Тренер США: было важно забить первыми и уже играть, ведя в счёте
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной США Скотт Санделин прокомментировал победу со счётом 3:1 в матче с Россией.

«Мы должны были быть готовы ко всему, к разным стилям игры. Подготовили команду к тому, что ей надо делать. Было важно забить первыми и уже играть, ведя в счёте.

У нас не всё получалось в меньшинстве на этом турнире. Признаюсь, что когда мы отбились «три на пять» в концовке матча с Германией, это вызвало у ребят энтузиазм. Мы поработали над некоторыми вещами, хорошо блокировали броски, вратарь делал важные сейвы. Понимали, что шансы у России будут, потому что у них есть ребята с хорошим броском, которые могут двигать шайбу.

Что касается стычек, то это эмоции игры. Задания не было, у нас был план на игру, чтобы победить. В игре всякое случается», — передаёт слова Санделина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Американцы нокаутировали Россию за 6 секунд! Теперь у нашей молодёжки большие проблемы
У подопечных Брагина не осталось права на ошибку.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019