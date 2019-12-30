Тренер США: было важно забить первыми и уже играть, ведя в счёте

Главный тренер молодёжной сборной США Скотт Санделин прокомментировал победу со счётом 3:1 в матче с Россией.
«Мы должны были быть готовы ко всему, к разным стилям игры. Подготовили команду к тому, что ей надо делать. Было важно забить первыми и уже играть, ведя в счёте.
У нас не всё получалось в меньшинстве на этом турнире. Признаюсь, что когда мы отбились «три на пять» в концовке матча с Германией, это вызвало у ребят энтузиазм. Мы поработали над некоторыми вещами, хорошо блокировали броски, вратарь делал важные сейвы. Понимали, что шансы у России будут, потому что у них есть ребята с хорошим броском, которые могут двигать шайбу.
Что касается стычек, то это эмоции игры. Задания не было, у нас был план на игру, чтобы победить. В игре всякое случается», — передаёт слова Санделина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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