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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

29 декабря состоялся четвёртый игровой день молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Было сыграно два матча.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Казахстан — Финляндия — 1:7

U20 ЧМ-2020. Группа A
29 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
1 : 7
Финляндия U20
0:1 Пуйстола (Танус, Хейнола) – 06:01' (5x4)   1:1 Буяльский (Асуханов, Дёмин) – 10:13' (5x4)   1:2 Танус (Оден, Пуйстола) – 14:31' (5x5)   1:3 Маччелли (Томсон) – 20:54' (5x5)   1:4 Рятю (Рятю, Хейнола) – 32:37' (5x5)   1:5 Пуйстола (Оден) – 47:06' (5x5)   1:6 Кокконен (Утунен) – 53:49' (5x5)   1:7 Ноусиайнен (Маччелли, Киллинен) – 57:58' (5x5)

США — Россия — 3:1. Команда Валерия Брагина потерпела второе поражение на турнире

U20 ЧМ-2020. Группа B
29 декабря 2019, воскресенье. 21:00 МСК
США U20
Окончен
3 : 1
Россия U20
1:0 Калиев (Зеграс, Кофилд) – 36:41' (5x4)   2:0 Робертсон (Вальстрём) – 36:47' (5x5)   3:0 Калиев (Зеграс, Друри) – 41:20' (5x5)   3:1 Романов (Александров, Журавлёв) – 43:04' (5x5)

Турнирное положение команд после окончания четвёртого игрового дня турнира:

Группа А

Финляндия — 7 очков
Швеция — 5 очков
Швейцария — 3 очка
Словакия — 3 очка
Казахстан — 0 очков

Группа В

США — 6 очков
Россия — 3 очка
Чехия — 3 очка
Германия — 3 очка
Канада — 3 очка.

В группе А сборная Казахстана лишилась шансов на попадание в плей-офф. Таким образом, в четвертьфинале точно сыграют команды Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словакии.

Полная турнирная таблица МЧМ-2020

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