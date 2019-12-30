Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020

29 декабря состоялся четвёртый игровой день молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Было сыграно два матча.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Казахстан — Финляндия — 1:7

США — Россия — 3:1. Команда Валерия Брагина потерпела второе поражение на турнире

Турнирное положение команд после окончания четвёртого игрового дня турнира:



Группа А



Финляндия — 7 очков

Швеция — 5 очков

Швейцария — 3 очка

Словакия — 3 очка

Казахстан — 0 очков



Группа В



США — 6 очков

Россия — 3 очка

Чехия — 3 очка

Германия — 3 очка

Канада — 3 очка.

В группе А сборная Казахстана лишилась шансов на попадание в плей-офф. Таким образом, в четвертьфинале точно сыграют команды Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словакии.

Полная турнирная таблица МЧМ-2020