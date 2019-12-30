Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020
29 декабря состоялся четвёртый игровой день молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Было сыграно два матча.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Казахстан — Финляндия — 1:7
U20 ЧМ-2020. Группа A
29 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
1 : 7
Финляндия U20
0:1 Пуйстола (Танус, Хейнола) – 06:01' (5x4) 1:1 Буяльский (Асуханов, Дёмин) – 10:13' (5x4) 1:2 Танус (Оден, Пуйстола) – 14:31' (5x5) 1:3 Маччелли (Томсон) – 20:54' (5x5) 1:4 Рятю (Рятю, Хейнола) – 32:37' (5x5) 1:5 Пуйстола (Оден) – 47:06' (5x5) 1:6 Кокконен (Утунен) – 53:49' (5x5) 1:7 Ноусиайнен (Маччелли, Киллинен) – 57:58' (5x5)
США — Россия — 3:1. Команда Валерия Брагина потерпела второе поражение на турнире
U20 ЧМ-2020. Группа B
29 декабря 2019, воскресенье. 21:00 МСК
США U20
Окончен
3 : 1
Россия U20
1:0 Калиев (Зеграс, Кофилд) – 36:41' (5x4) 2:0 Робертсон (Вальстрём) – 36:47' (5x5) 3:0 Калиев (Зеграс, Друри) – 41:20' (5x5) 3:1 Романов (Александров, Журавлёв) – 43:04' (5x5)
Турнирное положение команд после окончания четвёртого игрового дня турнира:
Группа А
Финляндия — 7 очков
Швеция — 5 очков
Швейцария — 3 очка
Словакия — 3 очка
Казахстан — 0 очков
Группа В
США — 6 очков
Россия — 3 очка
Чехия — 3 очка
Германия — 3 очка
Канада — 3 очка.
В группе А сборная Казахстана лишилась шансов на попадание в плей-офф. Таким образом, в четвертьфинале точно сыграют команды Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словакии.
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