Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард сборной Канады Велено дисквалифицирован на одну игру за удар игрока сборной России

Форвард сборной Канады Велено дисквалифицирован на одну игру за удар игрока сборной России
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея дисквалифицировала на одну игру нападающего национальной команды Канады Джо Велено за удар головой защитника сборной России Даниила Мисюля в матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею, сообщается в «твиттере» организации.

В одном из эпизодов матча Велено упал на лёд возле ворот сборной России, после чего начал выражать недовольство действиями Мисюля, ударив его головой.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

Таким образом, Россия одержала свою самую крупную победу в матчах с Канадой на молодёжных чемпионатах мира. Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше чем в две шайбы.

Сборная России разгромила Канаду на молодёжном чемпионате мира 2020 года
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019