Форвард сборной Канады Велено дисквалифицирован на одну игру за удар игрока сборной России

Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея дисквалифицировала на одну игру нападающего национальной команды Канады Джо Велено за удар головой защитника сборной России Даниила Мисюля в матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею, сообщается в «твиттере» организации.

В одном из эпизодов матча Велено упал на лёд возле ворот сборной России, после чего начал выражать недовольство действиями Мисюля, ударив его головой.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

Таким образом, Россия одержала свою самую крупную победу в матчах с Канадой на молодёжных чемпионатах мира. Ранее российская команда ни разу не обыгрывала Канаду с разницей больше чем в две шайбы.