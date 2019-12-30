МЧМ-2020: нападающий сборной России Ртищев может быть дисквалифицирован на один матч

Нападающий молодёжной сборной России Никита Ртищев может быть дисквалифицирован на один матч за эпизод, который произошёл во встрече с командой США (1:3).

Во время потасовки после окончания второго периода форвард российской команды ударил головой нападающего американцев Оливера Вальстрёма. Судьи оставили эпизод без внимания, но данный момент наверняка будет рассмотрен дисциплинарным комитетом ИИХФ. За похожее нарушение в матче со сборной России нападающий команды Канады Джо Велено был дисквалифицирован на один матч. Таким образом, Ртищев рискует пропустить заключительный матч на групповом этапе с командой Германии.

Российская команда после матча с США опустилась на второе место в группе B. На счету россиян три очка — столько же у команд Чехии, Германии и Канады. Сборная США переместилась на первую строчку таблицы с шестью очками.