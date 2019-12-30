Найт: Бобровский – один из моих любимых вратарей, надеюсь многому у него научиться

Голкипер национальной команды США Спенсер Найт прокомментировал победу над сборной России (3:1) в матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

«Россия – очень хорошая команда, но нашим планом было просто играть в хоккей. Там много талантливых игроков, у них хорошая система. С ними весело играть, это всегда отличное состязание. То, что случилось в конце прошлого года, добавляло огня? (В сезоне-2018/2019 Найт в составе сборной США проиграл России в полуфинале ЮЧМ). Это другой турнир, другая игра, новый шанс сыграть против них.

Что думаю о Бобровском? Это один из моих любимых вратарей, он один из лучших. Теперь он во «Флориде», этот клуб меня задрафтовал. Это круто, надеюсь, я у него многому научусь.

Самый опасный игрок в сборной России? У них много отличных игроков, одного не назову. И большинство, и много талантов, особенно в защите», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.