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«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Виннипег», одержав 8-ю победу подряд

«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Виннипег», одержав 8-ю победу подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дублем отличился Джейден Шварц. Ещё по голу забили Райан О'Райлли и Роберт Томас. Российский нападающий Иван Барбашёв провёл на площадке 14 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями.

Единственный гол за «Виннипег» забил Ник Шор.

Таким образом, «Сент-Луис» одержал восьмую победу подряд. «Виннипег» в свою очередь потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Аризоной Койотс», а «Виннипег Джетс» встретится с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 О'Райлли (Перрон, Пьетранджело) – 14:18' (5x5)   1:1 Шор (Шоу, Харкинс) – 25:40' (5x5)   2:1 Шварц (Кайру, Шенн) – 35:09' (5x5)   3:1 Томас (Данн, Кайру) – 47:06' (5x4)   4:1 Шварц – 59:30' (en)
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