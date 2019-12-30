«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Виннипег», одержав 8-ю победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дублем отличился Джейден Шварц. Ещё по голу забили Райан О'Райлли и Роберт Томас. Российский нападающий Иван Барбашёв провёл на площадке 14 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями.

Единственный гол за «Виннипег» забил Ник Шор.

Таким образом, «Сент-Луис» одержал восьмую победу подряд. «Виннипег» в свою очередь потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Аризоной Койотс», а «Виннипег Джетс» встретится с «Колорадо Эвеланш».