Гусев меньше чем через две минуты ответил на гол Анисимова. Видео

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:3 в пользу гостей. Вторую шайбу за «Оттаву» забросил российский нападающий Артём Анисимов.

За «Нью-Джерси» второй гол забил Никита Гусев.

Видео с голом Анисимова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Видео с голом Гусева можно посмотреть на на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Анисимов забил 7-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 8 очков (7+1), которые он набрал в 21 матче.

Всего в карьере НХЛ Анисимов провёл 724 матча, в которых забил 170 голов и сделал 185 результативных передач.

Гусев в свою очередь также забил 7-й гол в сезоне НХЛ. Россиянин набрал 22-е очко (7+15) в 35 играх.