Гусев меньше чем через две минуты ответил на гол Анисимова. Видео

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:3 в пользу гостей. Вторую шайбу за «Оттаву» забросил российский нападающий Артём Анисимов.
За «Нью-Джерси» второй гол забил Никита Гусев.
Видео с голом Анисимова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Видео с голом Гусева можно посмотреть на на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, Анисимов забил 7-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 8 очков (7+1), которые он набрал в 21 матче.
Всего в карьере НХЛ Анисимов провёл 724 матча, в которых забил 170 голов и сделал 185 результативных передач.
Гусев в свою очередь также забил 7-й гол в сезоне НХЛ. Россиянин набрал 22-е очко (7+15) в 35 играх.
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