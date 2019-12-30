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«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Оттаву», Гусев и Анисимов забили по голу

«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Оттаву», Гусев и Анисимов забили по голу
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев забил гол. Форвард «Оттавы» Артём Анисимов также отметился заброшенной шайбой. Владислав Наместников провёл на площадке 11 минут и 18 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Оттава» потерпела второе поражение за последние три игры. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Оттава Сенаторз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Бостон Брюинз».

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:3. Защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Ватанен, Сиверсон) – 08:58' (5x4)   1:1 Пол (Дюклер, Голубеф) – 28:39' (5x5)   2:1 Анисимов (Энглунд, Уайт) – 33:28' (5x5)   2:2 Гусев (Ватанен, Хьюз) – 35:12' (5x3)   2:3 Вуд (Симмондс) – 38:00' (5x5)   3:3 Шабо (Пажо) – 55:02' (5x5)   3:4 Хьюз (Палмьери, Ватанен) – 60:54' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Нэш (Гавриков, Савар) – 06:54' (5x5)   2:0 Дюбуа (Фолиньо, Гербе) – 18:40' (5x5)   2:1 Строум (Мёрфи, Дебринкэт) – 47:33' (5x5)   2:2 Густафссон (Кит, Кубалик) – 57:58' (5x4)   2:3 Кейн – 65:00' (ПБ)
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