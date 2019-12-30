«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Оттаву», Гусев и Анисимов забили по голу

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев забил гол. Форвард «Оттавы» Артём Анисимов также отметился заброшенной шайбой. Владислав Наместников провёл на площадке 11 минут и 18 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Оттава» потерпела второе поражение за последние три игры. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Оттава Сенаторз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Бостон Брюинз».

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:3. Защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.