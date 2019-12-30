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«Тампа» нанесла 6-е подряд поражение «Детройту». Кучеров и Сергачёв – без очков

«Тампа» нанесла 6-е подряд поражение «Детройту». Кучеров и Сергачёв – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Дейтройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты и 16 секунды, не отметившись результативными действиями. Его показатель полезности составил – «+1».

Защитник «молний» Михаил Сергачёв за 19 минут и 22 секунды игрового времени результативными действиями также не отметился. Показатель полезности — «0».

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе на этот матч.

«Тампа» одержала 3-ю победу подряд, а «Детройт» уступил в 6-й игре кряду.

«Тампа-Бэй» занимает 9-е место в Восточной конференции, набрав 44 очка в 37 играх. «Детройт» (21) — 16-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Палат (Шаттенкирк) – 24:10' (5x5)   1:1 Фаббри (Гронек, Атанасиу) – 37:54' (5x5)   2:1 Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 45:33' (5x4)

В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 12:39' (5x5)   1:1 Ристолайнен (Райнхарт, Юханссон) – 26:37' (5x5)   2:1 Дебраск (Кемпфер, Пастрняк) – 42:37' (5x4)   3:1 Дебраск (Крейчи, Кемпфер) – 42:55' (5x4)   3:2 Лазар (Ристолайнен, Айкел) – 45:08' (5x5)
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