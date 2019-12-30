«Тампа» нанесла 6-е подряд поражение «Детройту». Кучеров и Сергачёв – без очков

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Дейтройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты и 16 секунды, не отметившись результативными действиями. Его показатель полезности составил – «+1».

Защитник «молний» Михаил Сергачёв за 19 минут и 22 секунды игрового времени результативными действиями также не отметился. Показатель полезности — «0».

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе на этот матч.

«Тампа» одержала 3-ю победу подряд, а «Детройт» уступил в 6-й игре кряду.

«Тампа-Бэй» занимает 9-е место в Восточной конференции, набрав 44 очка в 37 играх. «Детройт» (21) — 16-е место.

В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» — 3:2.