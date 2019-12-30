«Флорида» и «Монреаль» забросили 11 шайб на двоих. У Дадонова – 2 очка и «+4»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов оформил ассистентский дубль. Его игровое время составило 19 минут и 38 секунд, а показатель полезности –«+4». Теперь на его счету 29 (14+15) очков в 38 играх этого сезона.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 38 из 43 бросков.

Лидером по результативности в этой встрече стал нападающий хозяев – Джонатан Юбердо, набравший 4 (2+2) очка.

«Флорида» выиграла 5 из 6 последних игр, а «Монреаль» уступил во 2-й игре кряду.

«Пантерз», с 45-ю очками в 38 играх, занимает 8-е место в Восточной конференции. «Монреаль» (42) – 12-е.