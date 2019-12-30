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«Флорида» и «Монреаль» забросили 11 шайб на двоих. У Дадонова – 2 очка и «+4»

«Флорида» и «Монреаль» забросили 11 шайб на двоих. У Дадонова – 2 очка и «+4»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов оформил ассистентский дубль. Его игровое время составило 19 минут и 38 секунд, а показатель полезности –«+4». Теперь на его счету 29 (14+15) очков в 38 играх этого сезона.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 38 из 43 бросков.

Лидером по результативности в этой встрече стал нападающий хозяев – Джонатан Юбердо, набравший 4 (2+2) очка.

«Флорида» выиграла 5 из 6 последних игр, а «Монреаль» уступил во 2-й игре кряду.

«Пантерз», с 45-ю очками в 38 играх, занимает 8-е место в Восточной конференции. «Монреаль» (42) – 12-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Аччари (Коннолли, Мэтисон) – 04:34' (5x5)   2:0 Барков (Юбердо) – 06:33' (5x5)   2:1 Татар (Питри, Судзуки) – 13:31' (5x4)   2:2 Питри (Судзуки) – 21:20' (5x5)   2:3 Доми (Кулак, Судзуки) – 22:12' (5x5)   3:3 Барков (Юбердо, Дадонов) – 23:41' (5x5)   4:3 Юбердо (Дадонов, Мэтисон) – 33:30' (5x5)   5:3 Юбердо (Барков, Строльман) – 34:05' (5x5)   6:3 Мэтисон – 40:45' (5x5)   6:4 Котканиеми (Доми, Уил) – 44:11' (5x4)   6:5 Уэбер (Питри, Татар) – 58:08' (5x5)
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