«Филадельфия» в овертайме обыграла «Анахайм». Проворов и Воробьёв – без очков
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями. Его игровое время составило 28 минут и 40 секунд, показатель полезности – «0».
Нападающий «Флайерз» Михаил Воробьёв также не отметился результативными действиями. Он провёл на льду 13 минут и 26 секунд с показателем полезности «0».
«Дакс» уступили в 3 из 5 последних встречах. «Филадельфия» одержала 5 побед в 6 последних матчах.
«Анахайм» с 37 очками в 39 играх занимает 13-е место на Западе. «Филадельфия» (49) – 5-е на Востоке.
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