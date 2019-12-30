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«Филадельфия» в овертайме обыграла «Анахайм». Проворов и Воробьёв – без очков

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Анахайм». Проворов и Воробьёв – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями. Его игровое время составило 28 минут и 40 секунд, показатель полезности – «0».

Нападающий «Флайерз» Михаил Воробьёв также не отметился результативными действиями. Он провёл на льду 13 минут и 26 секунд с показателем полезности «0».

«Дакс» уступили в 3 из 5 последних встречах. «Филадельфия» одержала 5 побед в 6 последних матчах.

«Анахайм» с 37 очками в 39 играх занимает 13-е место на Западе. «Филадельфия» (49) – 5-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Гудбрансон (Хенрик) – 00:35' (5x5)   1:1 Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 09:45' (5x5)   1:2 Хейз (Ворачек) – 63:53' (3x3)
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