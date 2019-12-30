Джефф Скиннер пропустит несколько недель из-за травмы
Нападающий клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер пропустит от трёх до четырёх недель из-за травмы верхней части тела, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Хоккеист получил повреждение в третьем периоде домашнего матча с «Бостон Брюинз» (0:3), столкнувшись с форвардом Давидом Пастрняком.
В 39 матчах текущего регулярного чемпионата Скиннер набрал 19 (11+8) очков. «Сэйбрз» приобрели форварда 2 августа 2018 года, обменяв его из «Каролины Харрикейнз». В 82 играх регулярного чемпионата сезона-2018/2019 в составе «Баффало» нападающий записал на свой счет 63 балла за результативность, установив личный снайперский рекорд — 40 шайб.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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