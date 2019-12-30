Защитник «Сибири» Йокипакка дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча новосибирской «Сибири» и петербургского СКА (0:2). По итогам решено дисквалицировать защитника «Сибири» Юрки Йокипакку.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Юрки Йокипакку наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Денежные штрафы наложены на защитника «Авангарда» Алексея Емелина, форварда ЦСКА Антона Слепышева и защитника «Автомобилиста» Дениса Бодрова.