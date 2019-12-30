Гуськов: не удивлюсь, если «Металлург» преподнесёт сюрприз в плей-офф

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением об игре магнитогорского «Металлурга».
«Магнитке» надо продолжать работать и находить свою игру, потому что не так много времени осталось до плей-офф. Сейчас очки набираются, и это хорошо. Оставшуюся часть регулярного чемпионата надо провести на высокой ноте для того, чтобы в плей-офф попытаться максимально заявить о себе. Неважно, с какого места команда туда выйдет. Было очень много примеров, когда соперники, которые посеяны ниже, делают сюрпризы и выбивают лидеров. Я не удивлюсь, если в кубковой стадии Магнитогорск сумеет преподнести сюрприз, тем более что тренерского опыта у Ильи Воробьёва достаточно. Он знает, как подготовить команду», — сказал Гуськов «Чемпионату».
- 30 декабря 2019
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