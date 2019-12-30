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Вайсфельд: про 14 неудачных попыток реализовать большинство нужно спросить Ларионова

Вайсфельд: про 14 неудачных попыток реализовать большинство нужно спросить Ларионова
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о поражении сборной России от команды США (1:3) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею и прокомментировал недостатки в игре россиян.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

«Насколько мне известно, за большинство в сборной России отвечает тренер Игорь Ларионов. Нужно у него спросить, почему из 14 попыток не реализовано ни одной. Знаете, я вот вспоминаю, как в прошлом году у «Авангарда» был чуть ли не худший показатель по большинству в регулярке, а в плей-офф реализовывалась едва ли не каждая попытка. Думаю, тренеры россиян разберутся, в чём дело, будут работать над этим.

Нашей сборной не хватило эмоций после Канады – это 100%. Победы 5:0 или 6:0 всегда опасны в психологическом плане, после них тяжело собраться, мобилизоваться. Тем более что игра с США была на следующий день. Я не говорю, что кто-то задрал нос, здесь другие вещи.

Что касается вратарей, то Ярослав Аскаров и Амир Мифтахов – талантливые ребята. Но мне кажется, что их неправильно распределили. Мифтахов сыграл такой матч с Канадой, а его ставят на США… Может, конечно, тренеры хотели посмотреть, как Амир справится с большой нагрузкой, но, на мой взгляд, с выбором вратарей была некая проблема», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Решение поставить Мифтахова не ошибка, американцы не переиграли нас тактически, а вопрос с планшеткой и Ларионовым больше не актуален.
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