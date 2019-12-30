Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 15-й недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Евгений Аликин («Амур»), одержавший победы во всех трёх матчах недели. «Сухарь» во встрече с «Торпедо» стал для голкипера «Амура» четвёртым в нынешнем чемпионате. Аликин отразил 96,36% бросков при коэффициенте надёжности 1,12.
Лучшим защитником признан Артём Зуб (СКА), вместе с командой одержавший победы в двух из трёх матчей недели и забивший в них четыре гола. Защитник клуба из Санкт-Петербурга не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности. В гостевом матче с «Барысом» Зуб оформил хет-трик (одна из шайб стала победной), ставший для него первым в КХЛ.
Лучшим нападающим стал Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх гостевых матчей и набравший в них 6 (2+4) очков. Нападающий московской команды не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности.
Лучшим новичком признан вратарь Алексей Мельничук (СКА), одержавший вместе с командой победы в двух гостевых матчах (в том числе одну на ноль).
- 30 декабря 2019
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