Н. Александров: каждый год звали в сборную Германии, но я мечтал играть только за Россию

Нападающий молодёжной сборной России Никита Александров, родившийся и выросший в Германии, рассказал, почему отказался от выступления за немецкую команду.
«Дома с родителями мы всегда говорили по-русски. Если забуду какое-то слово, могу перейти на немецкий, но такое случалось редко. Мы всё-таки русские, надо по-русски говорить. Я ходил в немецкую школу, но в выходные у меня была и русская. Мама с папой хотели, чтобы умел читать и писать по-русски. Но после немецкого русская грамматика давалась очень тяжело, плюс у меня параллельно шёл английский язык. Сейчас свободно говорю на трёх языках, но порой перестраиваться очень сложно.
Сколько раз мне предлагали сделать паспорт и играть за сборную Германии? Каждый год обращались ко мне. Два года назад меня приглашали в сборную Германии, но я отказался. Сразу им сказал, что хочу за Россию. И даже если не получится за Россию, не буду за Германию. Всегда мечтал только за сборную, за которую выступал мой папа.
В команде называют немцем? Да, постоянно так шутят. Но я не обижаюсь, это же юмор, он должен настроение поднимать. Ещё смеются над моим акцентом, думают, что я ничего не понимаю и плохо по-русски говорю», — цитирует Александрова Sport24.
- 30 декабря 2019
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