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Лемтюгов: играть с хорватами против канадцев и получать кошёлку каждый матч — сорри, ноу

Лемтюгов: играть с хорватами против канадцев и получать кошёлку каждый матч — сорри, ноу
Хоккей / Прочие 0

Нападающий клуба «Шеффилд Стилерс» Николай Лемтюгов рассказал, как перебрался играть в Англию.

«Ещё год назад мне набрал экс-тренер «Медвешчака» Аарон Фокс. Говорит: «Лемти, я тебя помню, давай к нам в Англию». В Британскую элитную хоккейную лигу. Ну, честно, по деньгам предложение не очень. Хотя в Загребе два месяца я вообще бесплатно проиграл — команда обанкротилась, никаких претензий. И всё равно я готов был остаться в Хорватии. Если бы вся команда осталась. Но все разъехались. А играть вместе с хорватами против канадцев и получать кошёлку каждую игру… Сорри, ноу.

Стал думать об Англии. До Фокса звонил Майк Гарнетт. Ну, канадский вратарь, который как следует попылил в КХЛ. Он сейчас играет тоже в БЭХЛ, за «Ноттингем Пантерс». Туда и звал. Я в Англии вообще никогда не был. Друзья говорили: «Какая Англия? Там всё дико дорого — тебе на еду не хватит и т. д.» Сказал как есть: «Парни, простите, нет». И позвонили из Кореи — поехал туда в «Анян Халлу» поддерживать форму, не карьеру же заканчивать. В июле вдруг снова звонит Фокс: «Ну давай, Лемти, у нас тут в Шеффилде зашибись, организация — шикарная!» Я ему: «Наверное, такая же, как в Загребе, ха-ха?» Он такой: «Да нет, совсем другое, не переживай!»

В «Шеффилде» пошли мне навстречу. Я сказал: «Дайте время до начала сборов КХЛ. Если не найду работу там — в Европе буду играть у вас». Контракт снова был скромный, но получше, чем предлагали год назад. 1,5 месяца люди ждали моего ответа. В КХЛ не вышло устроиться — и я с удовольствием приехал в Шеффилд. Потому что хотел играть в хоккей — дело не в деньгах», — цитирует Лемтюгова Sport24.

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