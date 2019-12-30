«Трактор» — «Авангард»: Зернов проведёт первый матч в сезоне

«Трактор» и «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 30 декабря, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



В состав омского клуба включён нападающий Денис Зернов. 23-летний форвард проведёт первый матч в сезоне. Хоккеист пропустил несколько месяцев в связи с травмой плеча.



«Трактор»:

Федотов (Галимов);

Бэйлен — Калинин, Кэлоф — Седлак — Косов;

Бородкин — Меньшиков, Комаров — Карлин — Авцин;

Карпухин — Терещенко, Глинкин — Михеев — Основин;

Исаев, Зайцев, Степанов — Шаров — Тридчиков.



«Авангард»:

Гарипов (Бобков);

Бондарев — Покка, Клинкхаммер — Макмиллан — Бек;

Емелин — Франсон, Широков — Зернов — Пьянов;

Мартынов — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Грачёв — Стась — Потапов.