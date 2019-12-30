«Трактор» — «Авангард»: Зернов проведёт первый матч в сезоне

«Трактор» и «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 30 декабря, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В состав омского клуба включён нападающий Денис Зернов. 23-летний форвард проведёт первый матч в сезоне. Хоккеист пропустил несколько месяцев в связи с травмой плеча.
«Трактор»:
Федотов (Галимов);
Бэйлен — Калинин, Кэлоф — Седлак — Косов;
Бородкин — Меньшиков, Комаров — Карлин — Авцин;
Карпухин — Терещенко, Глинкин — Михеев — Основин;
Исаев, Зайцев, Степанов — Шаров — Тридчиков.
«Авангард»:
Гарипов (Бобков);
Бондарев — Покка, Клинкхаммер — Макмиллан — Бек;
Емелин — Франсон, Широков — Зернов — Пьянов;
Мартынов — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Грачёв — Стась — Потапов.
- 30 декабря 2019
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