Федерация хоккея Канады: Велено не заслуживал дисквалификации, разочарованы решением ИИХФ

Федерация хоккея Канады прокомментировала дисквалификацию нападающего молодёжной сборной Джо Велено. Форвард пропустит один матч чемпионата мира 2020 года за удар головой защитника сборной России Даниила Мисюля.



Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира—2020



«После рассмотрения этого эпизода мы считаем, что хоккеист не заслуживал дисквалификации. Мы разочарованы решением Международной федерации хоккея и с нетерпением ждём возвращения Джо в следующем матче», — приводит слова канадской стороны в своём «твиттере» журналист TSN Марк Мастерс.



Видео эпизода можно посмотреть по ссылке.



Сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

Форвард сборной Канады Велено дисквалифицирован на одну игру за удар игрока сборной России