Агент Лафренье: если есть шанс усугубить повреждение, Алексис не пойдёт на такой риск

Эмили Костонгуай, агент нападающего молодёжной сборной Канады Алексиса Лафренье, рассказала о состоянии своего клиента.

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Фаворит будущего драфта НХЛ получил травму в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира 2020 года с Россией (0:6). Талантливый хоккеист не смог самостоятельно покинуть лёд.



«Доктора в Монреале и Миннесоте проводят проверку результатов МРТ. Мы хотим убедиться, что примем правильное решение. Алексис больше всего на свете хочет играть, но нужно думать, исходя из долгосрочного будущего. Его здоровье имеет немаловажное значение. Если есть шанс усугубить повреждение или подвергнуть ослабленное колено новой травме, Алексис не пойдёт на этот риск», — приводит слова агента в своём «твиттере» журналист Боб Маккензи.