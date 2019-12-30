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«Нэшвилл» вернул Тренина из фарм-клуба

«Нэшвилл» вернул Тренина из фарм-клуба
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» вернул нападающего Якова Тренина из Американской хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт «хищников».

Россиянин заменит в составе форварда Колтона Сиссонса, получившего травму нижней части тела. В нынешнем сезоне 22-летний Тренин провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись одним результативным броском и одной голевой передачей при показателе полезности «+3» и двух минутах штрафного времени.

В 20 матчах за «Милуоки Адмирал» в АХЛ Тренин забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач. В начале декабря его признали лучшим игроком недели в лиге.

«Нэшвилл» выбрал россиянина на драфте НХЛ—2015 под общим 55-м номером.

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