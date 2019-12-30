Сборная Казахстана потерпела четвёртое поражение на МЧМ-2020, проиграв Швеции

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Швеция обыграла Казахстан со счётом 6:2.

Календарь молодёжного чемпионата мира—2020

Скандинавская команда вышла вперёд после гола Самуэля Фагемо на 16-й минуте. Во втором периоде в составе шведов точными бросками отметились Фагемо, Линус Эберг, Нильс Хёгландер и Йонатан Бергтрен, на что Казахстан ответил голом Олега Бойко. В третьем периоде у шведов отличился Лукас Рэймонд, у казахов — Максим Мусоров.



Ранее сборная Казахстана неудачно провела матчи с командами Швейцарии (3:5), Словакии (1:3) и Финляндии (1:7), досрочно лишившись шансов на выход в четвертьфинал. Шведы сначала обыграли финнов со счётом 3:2 ОТ, а затем обыграли Швейцарию — 5:2.