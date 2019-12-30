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Сборная Казахстана потерпела четвёртое поражение на МЧМ-2020, проиграв Швеции

Сборная Казахстана потерпела четвёртое поражение на МЧМ-2020, проиграв Швеции
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Швеция обыграла Казахстан со счётом 6:2.

Календарь молодёжного чемпионата мира—2020

Скандинавская команда вышла вперёд после гола Самуэля Фагемо на 16-й минуте. Во втором периоде в составе шведов точными бросками отметились Фагемо, Линус Эберг, Нильс Хёгландер и Йонатан Бергтрен, на что Казахстан ответил голом Олега Бойко. В третьем периоде у шведов отличился Лукас Рэймонд, у казахов — Максим Мусоров.

Ранее сборная Казахстана неудачно провела матчи с командами Швейцарии (3:5), Словакии (1:3) и Финляндии (1:7), досрочно лишившись шансов на выход в четвертьфинал. Шведы сначала обыграли финнов со счётом 3:2 ОТ, а затем обыграли Швейцарию — 5:2.

U20 ЧМ-2020. Группа A
30 декабря 2019, понедельник. 17:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
2 : 6
Швеция U20
0:1 Фагемо (Хёгландер, Сандин) – 15:12' (5x5)   0:2 Фагемо (Сандин, Лундквист) – 22:37' (5x4)   0:3 Эберг (Нессен) – 24:08' (5x5)   0:4 Хёгландер (Густафссон) – 27:40' (5x4)   0:5 Берггрен (Хольц, Пашич) – 30:57' (5x4)   1:5 Бойко – 31:38' (5x5)   1:6 Рэймонд (Хенрикссон, Лундквист) – 51:13' (5x5)   2:6 Мусоров (Гайтамиров) – 53:57' (5x5)
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