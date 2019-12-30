Сборная Казахстана потерпела четвёртое поражение на МЧМ-2020, проиграв Швеции
В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Швеция обыграла Казахстан со счётом 6:2.
Календарь молодёжного чемпионата мира—2020
Скандинавская команда вышла вперёд после гола Самуэля Фагемо на 16-й минуте. Во втором периоде в составе шведов точными бросками отметились Фагемо, Линус Эберг, Нильс Хёгландер и Йонатан Бергтрен, на что Казахстан ответил голом Олега Бойко. В третьем периоде у шведов отличился Лукас Рэймонд, у казахов — Максим Мусоров.
Ранее сборная Казахстана неудачно провела матчи с командами Швейцарии (3:5), Словакии (1:3) и Финляндии (1:7), досрочно лишившись шансов на выход в четвертьфинал. Шведы сначала обыграли финнов со счётом 3:2 ОТ, а затем обыграли Швейцарию — 5:2.
U20 ЧМ-2020. Группа A
30 декабря 2019, понедельник. 17:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
2 : 6
Швеция U20
0:1 Фагемо (Хёгландер, Сандин) – 15:12' (5x5) 0:2 Фагемо (Сандин, Лундквист) – 22:37' (5x4) 0:3 Эберг (Нессен) – 24:08' (5x5) 0:4 Хёгландер (Густафссон) – 27:40' (5x4) 0:5 Берггрен (Хольц, Пашич) – 30:57' (5x4) 1:5 Бойко – 31:38' (5x5) 1:6 Рэймонд (Хенрикссон, Лундквист) – 51:13' (5x5) 2:6 Мусоров (Гайтамиров) – 53:57' (5x5)
- 30 декабря 2019
-
20:05
-
19:45
-
19:29
-
19:28
-
19:28
-
19:08
-
18:53
-
18:51
-
18:47
-
18:33
-
18:04
-
17:46
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:20
-
16:11
-
15:46
-
15:00
-
14:49
-
14:24
-
13:40
-
13:10
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:44
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:14
Партнерский контент