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Сборная Канады обыграла Германию на молодёжном чемпионате мира—2020

Сборная Канады обыграла Германию на молодёжном чемпионате мира—2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Канады обыграла команду Германии со счётом 4:1.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира—2020

Североамериканцы вышли вперёд на 12-й минуте усилиями Нолана Фута. Во втором игровом отрезке преимущество Канады укрепили Лиам Фуди и Кален Эддисон. В концовке встречи Янник Валенти отыграл один гол, на что канадцы ответили точным броском Тая Делландреа в пустые ворота.

Ранее сборная Канады обыграла США со счётом 6:4, а затем потерпела поражение с разгромным счётом 0:6 в матче с командой России. Германия в первой встрече на турнире проиграла американцам — 3:6, после чего переиграла Чехию со счётом 4:3.

Завтра, 31 декабря, сборная Германии проведёт матч с Россией. Для обеих команд матч станет заключительным на групповой стадии чемпионата мира.

U20 ЧМ-2020. Группа B
30 декабря 2019, понедельник. 17:00 МСК
Германия U20
Окончен
1 : 4
Канада U20
0:1 Фут (Баль) – 11:50' (5x5)   0:2 Фуди (Делландреа, Макисаак) – 32:24' (5x5)   0:3 Эддисон (Фут, Козенс) – 34:01' (5x3)   1:3 Валенти (Штюцле, Шюц) – 58:53' (5x3)   1:4 Делландреа (Фуди, Макисаак) – 59:50' (en)
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