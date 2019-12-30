Сборная Канады обыграла Германию на молодёжном чемпионате мира—2020

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Канады обыграла команду Германии со счётом 4:1.
Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира—2020
Североамериканцы вышли вперёд на 12-й минуте усилиями Нолана Фута. Во втором игровом отрезке преимущество Канады укрепили Лиам Фуди и Кален Эддисон. В концовке встречи Янник Валенти отыграл один гол, на что канадцы ответили точным броском Тая Делландреа в пустые ворота.
Ранее сборная Канады обыграла США со счётом 6:4, а затем потерпела поражение с разгромным счётом 0:6 в матче с командой России. Германия в первой встрече на турнире проиграла американцам — 3:6, после чего переиграла Чехию со счётом 4:3.
Завтра, 31 декабря, сборная Германии проведёт матч с Россией. Для обеих команд матч станет заключительным на групповой стадии чемпионата мира.
- 30 декабря 2019
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