Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард Германии Штюцле перелетел через борт и оказался на скамейке сборной Канады

Форвард Германии Штюцле перелетел через борт и оказался на скамейке сборной Канады
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Канады обыграла команду Германии со счётом 4:1.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира—2020

Забавный эпизод произошёл в концовке встречи. Нападающий немецкой команды Тим Штюцле не справился со скоростью и улетел на скамейку сборной Канады.

Посмотреть видео эпизода можно на странице ИИХФ в «Твиттере».

Североамериканцы вышли вперёд на 12-й минуте усилиями Нолана Фута. Во втором игровом отрезке преимущество Канады укрепили Лиам Фуди и Кален Эддисон. В концовке встречи Янник Валенти отыграл один гол, на что канадцы ответили точным броском Тая Делландреа в пустые ворота.

Завтра, 31 декабря, сборная Германии проведёт матч с Россией. Для обеих команд матч станет заключительным на групповой стадии чемпионата мира.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019