Форвард Германии Штюцле перелетел через борт и оказался на скамейке сборной Канады

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Канады обыграла команду Германии со счётом 4:1.



Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира—2020



Забавный эпизод произошёл в концовке встречи. Нападающий немецкой команды Тим Штюцле не справился со скоростью и улетел на скамейку сборной Канады.

Посмотреть видео эпизода можно на странице ИИХФ в «Твиттере».



Североамериканцы вышли вперёд на 12-й минуте усилиями Нолана Фута. Во втором игровом отрезке преимущество Канады укрепили Лиам Фуди и Кален Эддисон. В концовке встречи Янник Валенти отыграл один гол, на что канадцы ответили точным броском Тая Делландреа в пустые ворота.



Завтра, 31 декабря, сборная Германии проведёт матч с Россией. Для обеих команд матч станет заключительным на групповой стадии чемпионата мира.