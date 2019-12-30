Россия перед матчем с Германией опустилась на последнее место в группе на МЧМ-2020
Сегодня, 30 декабря, сборная Канады обыграла сборную Германии (4:1) в матче группового этапа МЧМ-2020.
Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира 2020
Таким образом, канадцы набрали 6 очков и переместились на первое место в группе В, опередив сборную США по результату личной встречи. Сборная России при этом опустилась на последнее место в группе. Это произошло из-за того, что при равенстве набранных очков со сборными Чехии и Германии, подопечные Валерия Брагина имеют худшие дополнительные показатели, а именно количество очков, набранных в личных встречах с этими командами.
Напомним, сборная России уступила Чехии (3:4), а с немцами ещё не встречалась. В свою очередь у команд Чехии и Германии есть по три набранных балла.
Российская молодёжка играет в хоккей прошлого. На МЧМ-2020 это уже не исправить
Эмоции и задор больше не в тренде. Но это не значит, что для сборной России всё потеряно.
- 30 декабря 2019
-
20:42
-
20:35
-
20:16
-
20:05
-
19:45
-
19:29
-
19:28
-
19:28
-
19:08
-
18:53
-
18:51
-
18:47
-
18:33
-
18:04
-
17:46
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:20
-
16:11
-
15:46
-
15:00
-
14:49
-
14:24
-
13:40
-
13:10
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:44
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:09
-
10:00
Партнерский контент