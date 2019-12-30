Россия перед матчем с Германией опустилась на последнее место в группе на МЧМ-2020

Сегодня, 30 декабря, сборная Канады обыграла сборную Германии (4:1) в матче группового этапа МЧМ-2020.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира 2020

Таким образом, канадцы набрали 6 очков и переместились на первое место в группе В, опередив сборную США по результату личной встречи. Сборная России при этом опустилась на последнее место в группе. Это произошло из-за того, что при равенстве набранных очков со сборными Чехии и Германии, подопечные Валерия Брагина имеют худшие дополнительные показатели, а именно количество очков, набранных в личных встречах с этими командами.



Напомним, сборная России уступила Чехии (3:4), а с немцами ещё не встречалась. В свою очередь у команд Чехии и Германии есть по три набранных балла.