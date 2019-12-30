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Аскаров будет защищать ворота сборной России в матче с Германией на МЧМ-2020

Аскаров будет защищать ворота сборной России в матче с Германией на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Голкипер Ярослав Аскаров займёт место в воротах сборной России в матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею с Германией. Об этом сообщил тренер команды Игорь Ларионов.

Турнирная таблица группового раунда молодёжного чемпионата мира 2020 года

«В матче со сборной Германии сыграет Аскаров», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.

28 декабря сборная России встречалась с командой Канады и одержала победу с разгромным счётом 6:0. В составе победителей шайбы забрасывали Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

29 декабря подопечные Брагина уступили США со счётом 1:3. Единственную шайбу в составе проигравшей команды забросил Александр Романов.

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