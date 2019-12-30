Юрзинов-мл.: «Трактор» играл лучше «Авангарда», но у соперника была высокая реализация

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:5).



«Мы хотели сыграть так, как провели матч в Балашихе. Очень хорошо провели первый период, почти ничего не дали сделать сопернику. Во втором периоде допустили глупые ошибки. У нас рабочая команда, мы не можем позволять себе такие вольности. Были хорошие моменты, по игре мы были лучше соперника, перебросали, но у «Авангарда» была высокая реализация моментов, они здорово их использовали, в отличие от «Трактора».



Очень плохо используем свои шансы, и в связи с этим часто ход игры меняется не в нашу сторону. Поздравляю челябинских болельщиков с наступающим Новым годом. В следующем году мы будем лучше, постараемся вернуться к той игре, которая была в течение победной серии.



Отсутствие Гики, Томаса и Попова чувствуется, ждём возвращения этих игроков, нам очень сложно даются голы и очки, особенно в равных матчах. Ещё и Калинин получил травму, будем кого-то из «Челмета» поднимать. Игру Глинкина комментировать не буду, вы сами всё видели.



Проблема вторых периодов? Допускаем грубые индивидуальные ошибки, которых быть не должно. Нужно играть все 60 минут, а не только первый и третий периоды. Необходимо забивать голы, на одних моментах не выиграешь.



Эпизод с отменённой шайбой «Авангарда»? Шайба попала в закругление за пределами площадки», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.