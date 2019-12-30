Хартли: Емелин влетел в ворота на полной скорости. Будем держать скрещёнными пальцы

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли дал комментарий после матча с «Трактором» (5:1).



«Нужно отдать должное «Трактору», у них было хорошее движение с первых минут, они смогли забить в большинстве. Со второго периода у нас стало всё получаться, мы начали забивать голы, все четыре звена играли здорово.



Несмотря на потерю Алексея Емелина, пять защитников демонстрировали отличную игру. В третьем периоде мы хорошо сыграли в защите, забросили две шайбы. Нужно отметить возвращение Зернова, который играл первый матч в сезоне перед своими родителями, и первую победу Эмиля Гарипова. Мы возвращаемся домой с хорошим настроением встречать Новый год.



Игра Зернова? Он сыграл хорошо. Я обязан подвести Дениса к плей-офф, нужно быть крайне осторожным в отношении него. Он допущен к игре медицинским персоналом, мы должны быть максимально аккуратными, выпуская его на лёд. Он сыграл хорошо, у него были моменты, где-то он не успевал. Будут взлёты, падения, это неизбежно, он пропустил много матчей. Нужно дать ему время.



По Емелину пока нет информации, он влетел в ворота на полной скорости. В ближайшие пару дней мы будем держать скрещёнными пальцы, чтобы всё обошлось», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.