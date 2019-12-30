Минское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд, проиграв рижским одноклубникам
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» принимало в столице Беларуси рижских одноклубников. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гиртса Анкипанса.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Гости открыли счёт за три секунды до окончания первого периода усилиями Робертса Мамчицса. На 54-й минуте Мамчицс упрочил преимущество рижан, оформив дубль и установив окончательный результат.
«Зубры» потерпели 12-е поражение подряд, а рижский клуб прервал серию из девяти поражений в регулярном чемпионате КХЛ. 3 января 2020 года минское «Динамо» встретится с «Северсталью» в Череповце, а рижане 4-го числа примут дома «Барыс».
- 30 декабря 2019
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