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Минское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд, проиграв рижским одноклубникам

Минское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд, проиграв рижским одноклубникам
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» принимало в столице Беларуси рижских одноклубников. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гиртса Анкипанса.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Гости открыли счёт за три секунды до окончания первого периода усилиями Робертса Мамчицса. На 54-й минуте Мамчицс упрочил преимущество рижан, оформив дубль и установив окончательный результат.

«Зубры» потерпели 12-е поражение подряд, а рижский клуб прервал серию из девяти поражений в регулярном чемпионате КХЛ. 3 января 2020 года минское «Динамо» встретится с «Северсталью» в Череповце, а рижане 4-го числа примут дома «Барыс».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Мамчицс (Липсбергс, Редлихс М.) – 19:57' (5x5)   0:2 Эштон – 53:27' (5x5)
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