«Витязь» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв на выезде «Йокериту»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» принимал в Хельсинки «Витязь». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Гости вышли вперёд после того, как результативный бросок на свой счёт записал Пекка Йормакка. Финский клуб отыгрался на 32-й минуте стараниями Брайана О’Нилла, а спустя 54 секунды Петри Контиола забросил вторую шайбу в ворота «Витязя». Чуть позже Контиола оформил дубль, а в начале третьего периода Петер Регин в четвёртый раз огорчил соперника.
«Витязь» продлил серию поражений до четырёх матчей, а «Йокерит» одержал третью победу в последних четырёх встречах регулярного чемпионата.
3 января 2020 года «шуты» примут в Финляндии СКА, а подмосковный клуб в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 30 декабря 2019
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:48
-
21:39
-
21:32
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:42
-
20:35
-
20:16
-
20:05
-
19:45
-
19:29
-
19:28
-
19:28
-
19:08
-
18:53
-
18:51
-
18:47
-
18:33
-
18:04
-
17:46
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:20
-
16:11
-
15:46
-
15:00
-
14:49