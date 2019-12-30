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«Витязь» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв на выезде «Йокериту»

«Витязь» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв на выезде «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» принимал в Хельсинки «Витязь». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд после того, как результативный бросок на свой счёт записал Пекка Йормакка. Финский клуб отыгрался на 32-й минуте стараниями Брайана О’Нилла, а спустя 54 секунды Петри Контиола забросил вторую шайбу в ворота «Витязя». Чуть позже Контиола оформил дубль, а в начале третьего периода Петер Регин в четвёртый раз огорчил соперника.

«Витязь» продлил серию поражений до четырёх матчей, а «Йокерит» одержал третью победу в последних четырёх встречах регулярного чемпионата.

3 января 2020 года «шуты» примут в Финляндии СКА, а подмосковный клуб в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Няттинен (Лаюнен) – 17:57' (5x4)   1:1 О'Нилл (Йоэнсуу) – 31:06' (5x5)   2:1 Контиола (Йенсен, Лёв) – 32:00' (5x5)   3:1 Контиола (Иконен, Лехтонен) – 37:23' (5x5)   4:1 Регин (Лехтонен) – 40:43' (5x5)
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