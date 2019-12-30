«Витязь» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв на выезде «Йокериту»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» принимал в Хельсинки «Витязь». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Гости вышли вперёд после того, как результативный бросок на свой счёт записал Пекка Йормакка. Финский клуб отыгрался на 32-й минуте стараниями Брайана О’Нилла, а спустя 54 секунды Петри Контиола забросил вторую шайбу в ворота «Витязя». Чуть позже Контиола оформил дубль, а в начале третьего периода Петер Регин в четвёртый раз огорчил соперника.

«Витязь» продлил серию поражений до четырёх матчей, а «Йокерит» одержал третью победу в последних четырёх встречах регулярного чемпионата.

3 января 2020 года «шуты» примут в Финляндии СКА, а подмосковный клуб в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.