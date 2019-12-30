Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев покинул больницу в Нью-Джерси. Об этом сообщил журналист Крис Джонстон.



Россиянин получил неприятную травму в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ). В третьем периоде в столкновении с форвардом «Дэвилз» Йеспером Браттом Михеев получил сильный порез левой руки. Хоккеист был срочно доставлен в местную больницу. В этой встрече Михеев забросил восьмую шайбу в чемпионате. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала шестой кряду.



«Михеев выписан из больницы в Нью-Джерси. Он возвращается в Торонто вместе с генеральным менеджером клуба Кайлом Дубасом», — написал Джонстон в «Твиттере».



Ранее агент хоккеиста Дэн Мильштейн сообщил, что срок восстановления Михеева составит не менее 90 дней.

Михеев перенёс операцию на порезанной руке, срок восстановления — не менее 90 дней