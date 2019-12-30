Михеев выписан из больницы в Нью-Джерси
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев покинул больницу в Нью-Джерси. Об этом сообщил журналист Крис Джонстон.
Россиянин получил неприятную травму в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ). В третьем периоде в столкновении с форвардом «Дэвилз» Йеспером Браттом Михеев получил сильный порез левой руки. Хоккеист был срочно доставлен в местную больницу. В этой встрече Михеев забросил восьмую шайбу в чемпионате. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала шестой кряду.
«Михеев выписан из больницы в Нью-Джерси. Он возвращается в Торонто вместе с генеральным менеджером клуба Кайлом Дубасом», — написал Джонстон в «Твиттере».
Ранее агент хоккеиста Дэн Мильштейн сообщил, что срок восстановления Михеева составит не менее 90 дней.
Михеев перенёс операцию на порезанной руке, срок восстановления — не менее 90 дней
«Парень, который нам очень важен». Травма Михеева нанесла эмоциональный урон «Торонто»
Но «Мэйпл Лифс» сумели дожать «Нью-Джерси» в овертайме.
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