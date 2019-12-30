Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никитин: во втором периоде ЦСКА поплатился за то, что играл самоуверенно

Никитин: во втором периоде ЦСКА поплатился за то, что играл самоуверенно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги домашнего матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

«Сегодняшняя игра была хорошим подарком для всех. И тактические моменты, и индивидуальная, и командная игра, и удача — всё, что есть в хоккее, обе команды сегодня показали. Естественно, мы довольны победой. Прежде всего тем, что смогли вернуться в игру после того, как «Локомотив» стал вести в счёте. Поблагодарили парней. Сейчас пару дней отдохнём и продолжим готовиться.

Почему упустили преимущество в счёте? Во-первых, нужно отдать должное «Локомотиву», а во-вторых, во втором периоде мы неправильно играли в тактическом плане. Были самоуверенными, за это и поплатились. Плюс такое количество удалений. Естественно, что ритм ломается: одни играют, другие сидят. Поэтому здесь всё было закономерно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019