Никитин: во втором периоде ЦСКА поплатился за то, что играл самоуверенно

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги домашнего матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ).
«Сегодняшняя игра была хорошим подарком для всех. И тактические моменты, и индивидуальная, и командная игра, и удача — всё, что есть в хоккее, обе команды сегодня показали. Естественно, мы довольны победой. Прежде всего тем, что смогли вернуться в игру после того, как «Локомотив» стал вести в счёте. Поблагодарили парней. Сейчас пару дней отдохнём и продолжим готовиться.
Почему упустили преимущество в счёте? Во-первых, нужно отдать должное «Локомотиву», а во-вторых, во втором периоде мы неправильно играли в тактическом плане. Были самоуверенными, за это и поплатились. Плюс такое количество удалений. Естественно, что ритм ломается: одни играют, другие сидят. Поэтому здесь всё было закономерно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 30 декабря 2019
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