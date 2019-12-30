Пелино: «Локомотиву» не хватало Маркова в конце матча

Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино дал оценку выездному матчу с ЦСКА (3:4 ОТ).
«ЦСКА сегодня показал, насколько они хорошая команда и почему они выиграли Кубок Гагарина. Но, я думаю, и мы показали, что мы на пути к тому, чтобы также стать очень хорошей командой. ЦСКА играл лучше в первом периоде и, очевидно, овертайме. Но мне очень понравилось, как мы играли во втором и третьем периодах. Всегда тяжело проигрывать. Но я очень горд тем, как ребята боролись и смогли заработать одно очко в матче с ведущей командой лиги.
Я не знаю, что случилось в моменте со Слепышевым и Марковым. Я думал, что каждый заработал по двухминутному удалению, а потом мне говорят, что Маркова удалили до конца матча. Андрей — отличное дополнение нашей команды, и нам действительно не хватало его в конце игры», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 30 декабря 2019
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