Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пелино: «Локомотиву» не хватало Маркова в конце матча

Пелино: «Локомотиву» не хватало Маркова в конце матча
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино дал оценку выездному матчу с ЦСКА (3:4 ОТ).

«ЦСКА сегодня показал, насколько они хорошая команда и почему они выиграли Кубок Гагарина. Но, я думаю, и мы показали, что мы на пути к тому, чтобы также стать очень хорошей командой. ЦСКА играл лучше в первом периоде и, очевидно, овертайме. Но мне очень понравилось, как мы играли во втором и третьем периодах. Всегда тяжело проигрывать. Но я очень горд тем, как ребята боролись и смогли заработать одно очко в матче с ведущей командой лиги.

Я не знаю, что случилось в моменте со Слепышевым и Марковым. Я думал, что каждый заработал по двухминутному удалению, а потом мне говорят, что Маркова удалили до конца матча. Андрей — отличное дополнение нашей команды, и нам действительно не хватало его в конце игры», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА — «Локомотив»: Марков заработал 32 минуты штрафа в третьем периоде
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019