Окулов: ненужные удаления привели к тому, что ЦСКА потерял преимущество в счёте

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ).
«Тяжёлый, интересный матч. Сначала вели с разницей в две шайбы, потом отыгрывались. Выиграли последнюю игру в уходящем году и на позитивной ноте отметим Новый год. Ненужные удаления привели к тому, что мы потеряли преимущество в счёте. «Локомотив» навязал своё большинство.
Потом мы пропустили ненужный третий гол. Где-то надо было сыграть попроще. Не пытаться выиграть игру, а сыграть по результату, не спешить. Нам пришлось отыгрываться, идти вперёд. Конечно, неприятно, когда проигрываешь. Болельщики нас поддержали в этот момент. Вся команда почувствовала эту энергию. Хорошо, что забили и выиграли.
Нашей молодёжной сборной пожелаю одно — привезти домой золото. Молодёжка уже давно не выигрывала именно золотые медали. Мы все смотрим, переживаем за наших пацанов. У них сейчас самый интересный возраст. Хоккей открытый, интересный.
Если мы попадаем по времени, всегда смотрим игры. Либо приходим утром и смотрим обзоры матчей», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 30 декабря 2019
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