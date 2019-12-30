Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шипачёв — лучший бомбардир КХЛ 2019 года

Шипачёв — лучший бомбардир КХЛ 2019 года
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв закончил 2019 год в статусе лучшего бомбардира Континентальной хоккейной лиги.

Капитан бело-голубых набрал в календарном году 75 (19+56) очков, отыграв 70 матчей. У нападающего ЦСКА Кирилла Капризова 69 (32+37) очков в 73 матчах. Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк провёл 73 встречи и набрал 67 (19+48) баллов.

В пятёрку также попали нападающий ЦСКА Михаил Григоренко (66 очков) и форвард «Авангарда» Тейлор Бек (63).

В сезоне-2019/2020 Шипачёв принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На счету 32-летнего хоккеиста 12 заброшенных шайб и 36 результативных передач при показателе полезности «+22» и 22 минутах штрафного времени. Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров сезона.

Шипачёв обошёл Зарипова и переместился на второе место в списке бомбардиров КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019