Шипачёв — лучший бомбардир КХЛ 2019 года

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв закончил 2019 год в статусе лучшего бомбардира Континентальной хоккейной лиги.
Капитан бело-голубых набрал в календарном году 75 (19+56) очков, отыграв 70 матчей. У нападающего ЦСКА Кирилла Капризова 69 (32+37) очков в 73 матчах. Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк провёл 73 встречи и набрал 67 (19+48) баллов.
В пятёрку также попали нападающий ЦСКА Михаил Григоренко (66 очков) и форвард «Авангарда» Тейлор Бек (63).
В сезоне-2019/2020 Шипачёв принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На счету 32-летнего хоккеиста 12 заброшенных шайб и 36 результативных передач при показателе полезности «+22» и 22 минутах штрафного времени. Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров сезона.
- 30 декабря 2019
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