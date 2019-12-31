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Женская сборная России обыграла Швецию и вышла в полуфинал МЧМ-2020

Женская сборная России обыграла Швецию и вышла в полуфинал МЧМ-2020
Хоккей / Прочие 0

Женская сборная России одержала победу со счётом 4:0 в четвертьфинальном матче со Швецией на чемпионате мира 2020 года.

В первом периоде ворота скандинавской команды поразили Кристина Глухарева и Вероника Коржакова. В третьем игровом отрезке преимущество российской сборной укрепили Кристи Шашкина и Вита Понятовская.

На групповом этапе сборная России неудачно провела матчи с Канадой (2:3 ОТ) и США (0:1), после чего обыграла Финляндию со счётом 4:2.

В полуфинале российская команда встретится со сборной США. Во втором полуфинале сыграют команды Канады и Финляндии.

По сравнению с предыдущими розыгрышами женского молодёжного ЧМ изменились сроки его проведения. Турнир впервые начинается до Нового года, а медальные матчи запланированы в расписании уже на 2 января 2020 года.

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